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Игуодала: в современной НБА Уоллес был бы в пятёрке лучших. Он был бы лучше Адетокунбо

Игуодала: в современной НБА Уоллес был бы в пятёрке лучших. Он был бы лучше Адетокунбо
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Форвард Андре Игуодала высказал мнение, что чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2004 года Рашид Уоллес был бы в пятёрке лучших лиги, играй он в настоящее время. Кроме того, по мнению Андре, он выступал бы лучше форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

«Рашид Уоллес, вероятно, мог бы войти в пятёрку лучших игроков НБА за десятилетие. Он бросал трёхочковые с центра площадки. Причём он делал это и с левой, и с правой руки. Если бы Рашид Уоллес играл в современном баскетболе, если бы он играл в нынешней НБА, то был бы в пятёрке лучших игроков лиги. Он был бы лучше Янниса, а я люблю Янниса», — сказал Игуодала на канале Le Batard And Friends в YouTube.

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