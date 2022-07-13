Леброн Джеймс объяснил свой комментарий по поводу задержанной в России Грайнер
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс объяснил свой комментарий по поводу задержанной в России соотечественнице, баскетболистке Бриттни Грайнер.
«Мои комментарии о Бритни Гринер не били по нашей прекрасной стране. Я просто говорил о том, как она, вероятно, чувствует себя эмоционально вместе со многими другими эмоциями, мыслями и т. д. в этой клетке, в которой она находится более 100 дней!» — написал Леброн Джеймс в своём «твиттере».
Ранее Леброн сказал, что Грайнер может быть недовольна мерами, которые принимают США для её освобождения.
Напомним, Грайнер обвиняют в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в её багаже при проверке в аэропорту Шереметьево.
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