Зайон Уильямсон заработает меньше $ 193 млн только в случае отчисления из «Нью-Орлеана»

Стали известны подробности нового контракта 22-летнего американского тяжёлого форварда Зайона Уильямсона с «Нью-Орлеаном», согласно которому он заработает $ 193 млн в следующие пять лет. Об этом информирует журналист ESPN Бобби Маркс в «Твиттере».

Как отмечает источник, контракт полностью гарантирован и содержит предварительную оговорку о травмах, а также критерии для сыгранных игр. Поэтому его контракт схож с тем, что подписал Джоэл Эмбиид в 2017 году с «Филадельфией Сиксерс» — в обоих случаях, чтобы при расставании с игроком он заработал менее полной суммы контракта, клубу придётся провести процедуру отчисления баскетболиста.

Напомним, Зайон получил перелом на тренировке перед Летней лигой НБА и пропустил сезон. В сезоне-2020/2021 он набирал в среднем 27,0 очка, делал 7,2 подбора и 3,7 передачи за 33,2 минуты в 61 матче за «Пеликанс».

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