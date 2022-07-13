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«Милуоки» заключит новый контракт с Пэтом Коннотоном на $ 28,5 млн

«Милуоки» заключит новый контракт с Пэтом Коннотоном на $ 28,5 млн
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29-летний атакующий защитник «Милуоки Бакс» Пэт Коннотон согласился продлить контракт с клубом. Об этом сообщает авторитетный журналист ESPN Эдриан Войнаровски в «Твиттере».

Отмечается, что баскетболист заключит трёхлетнюю сделку на общую сумму в $ 28,5 млн. При этом, в контракт будет включена опция игрока, поэтому общая сумма контракта может возрасти до $ 34 млн. Его прошлый трёхлетний контракт был на общую сумму в $ 16 млн.

В прошлом сезоне Коннотон принял участие в 65 встречах регулярного чемпионата НБА за «Милуоки», в которых в среднем набирал 9,9 очков за матч при 1,3 подборов и 4,2 перехватов. Всего за карьеру в НБА на его счету 417 матчей со средней результативностью в 5,9 очков за игру.

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