Леброн обратился к Дрэймонду Грину
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост в своих социальных сетях, где поздравил форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина с тем, что он будет введён в Зал спортивной славы штата Мичиган.
«Да, сэр! Поздравляю тебя, мой брат Дрэймонд», — написал Леброн.
Грин выступал за баскетбольную команду университета штата Мичиган и был одним из её лидеров. Введение в Зал славы состоится в сентябре. Вместе с Дрэймондом членами Зала славы станут и другие именитые американские спортсмены.
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Ранее Грин эмоционально высказался о словах ведущего в адрес звёздного форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.
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