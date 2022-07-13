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Томпкинс — о переходе в «Зенит»: рад, что смогу поиграть за Паскуаля, а не против него

Томпкинс — о переходе в «Зенит»: рад, что смогу поиграть за Паскуаля, а не против него
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Американский форвард Трэй Томпкинс прокомментировал подписание контракта с «Зенитом». Стороны заключили соглашение сроком на один год.

«Я очень рад, что после стольких лет наконец смогу поиграть за Хавьера Паскуаля, а не против него. Знаю, что он непревзойдённый мастер, поэтому я готов учиться у него и побеждать вместе со своей новой командой. С нетерпением жду приезда в Россию — в прошлый раз я тут встретил очень много потрясающих людей, ожидаю, что в этот раз будет то же самое», — приводит слова Томпкинса пресс-служба санкт-петербургской команды.

Недавно Томпкинс покинул мадридский «Реал», за который выступал с 2015 года. Кроме того, Трэй играл в НБА, а также выступал за «Нижний Новгород».

Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:

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