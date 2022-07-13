«Нижний Новгород» усилился американским защитником

Американский защитник Дивайн Майлс подписал контракт с «Нижним Новгородом». Об этом сообщается на официальном сайте российской команды. Стороны заключили соглашение сроком на два года. Контракт предусматривает опцию расторжения.



Майлс начинал карьеру в Европе в 2018 году, когда перешёл в команду из Косова «Приштина». В её составе американец провёл почти два сезона. Затем он перешёл в «Руан», выступающий в высшем дивизионе чемпионата Франции. В сезоне-2020/2021 защитник вернулся в Косово, подписав контракт с «Понте Призрен». А в минувшем сезоне опять выступал во Франции, но уже во втором дивизионе, играя за «Денен-Вольтер». В 18 матчах чемпионата Дивайн в среднем за игру набирал 14,7 очка, совершал 2,8 подбора и отдавал 3,6 передачи.

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