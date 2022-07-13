Крис Миддлтон перенёс операцию на запястье и вернётся к началу следующего сезона
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Стало известно, что форвард «Милуоки Бакс» Крис Миддлтон успешно перенёс операцию по восстановлению связки левого запястья. Восстановительные процедуры должны закончиться к началу следующего сезона. Об этом сообщает ESPN.
Миддлтон получил травму в четвёртой четверти второго матча серии с «Чикаго Буллз» 20 апреля. Ожидалось, что форвард пропустит две недели, однако игроку пришлось пропустить весь оставшийся плей-офф.
В регулярном чемпионате НБА Миддлтон в предыдущем сезоне принял участие в 66 встречах, набирая в среднем 20,1 очка, совершая 5,4 подбора и 1,2 перехвата при реализации 37,3% трёхочковых.
«Милуоки Бакс» вылетел во втором раунде плей-офф, уступив «Бостон Селтикс» со счётом 3-4. Чемпионом НБА стал «Голден Стэйт Уорриорз».
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