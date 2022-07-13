Эксперт: Карри — второй в списке лучших игроков НБА

Эксперт ESPN Бобби Маркс высказал мнение по поводу лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

«Если вы видели его игру в этом плей-офф, его игру в финале… Я считаю, что Леброн – великий игрок. Я видел своими глазами сильнейшую версию Джордана в 90-х. Игра Карри в атаке мне показалась близкой к тому уровню. В его арсенале огромное количество навыков. Думаю, что нас ждёт ещё три-четыре года пика его карьеры. Прямо сейчас я считаю, что Стеф – №2 в списке лучших игроков в истории НБА», – заявил Маркс.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Уорриорз» завоевали седьмой чемпионский титул в истории, обыграв в финальной серии «Бостон Селтикс» со счётом 4-2. Карри впервые в карьере был признан самым ценным игроком финальной серии. Все 11 журналистов отдали свой голос за Карри. В шестом матче серии, который оказался победным для баскетболистов «Голден Стэйт», Стефен стал самым результативным игроком в составе своей команды, набрав 34 очка, семь подборов и семь передач.