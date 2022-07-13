Эксперт: Карри — второй в списке лучших игроков НБА

Эксперт ESPN Бобби Маркс высказал мнение по поводу лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.
«Если вы видели его игру в этом плей-офф, его игру в финале… Я считаю, что Леброн – великий игрок. Я видел своими глазами сильнейшую версию Джордана в 90-х. Игра Карри в атаке мне показалась близкой к тому уровню. В его арсенале огромное количество навыков. Думаю, что нас ждёт ещё три-четыре года пика его карьеры. Прямо сейчас я считаю, что Стеф – №2 в списке лучших игроков в истории НБА», – заявил Маркс.
Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Уорриорз» завоевали седьмой чемпионский титул в истории, обыграв в финальной серии «Бостон Селтикс» со счётом 4-2. Карри впервые в карьере был признан самым ценным игроком финальной серии. Все 11 журналистов отдали свой голос за Карри. В шестом матче серии, который оказался победным для баскетболистов «Голден Стэйт», Стефен стал самым результативным игроком в составе своей команды, набрав 34 очка, семь подборов и семь передач.
- 13 июля 2022
-
19:46
-
18:30
-
17:50
-
15:50
-
14:53
-
14:07
-
13:34
-
13:02
-
12:22
-
11:36
-
10:41
-
09:33
-
07:26
-
05:38
-
05:00
-
01:04
-
00:02
- 12 июля 2022
-
22:38
-
21:34
-
20:43
-
19:39
-
18:53
-
17:45
-
16:55
-
15:01
-
14:45
-
13:47
-
12:38
-
11:26
-
10:47
-
09:58
-
07:08
-
05:49
-
02:50
-
00:18