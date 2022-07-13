Эмбиид получил французское гражданство

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид получил получил паспорт гражданина Франции, сообщает L’Equipe.

28-летний баскетболист является уроженцем Камеруна, но не выступал за сборную этой страны ни на одном крупном турнире.



На протяжении долгого времени Эмбиид публично заявлял, что не исключает возможности сыграть за сборную Франции.

В предыдущем сезоне Эмбиид принял участие в 68 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал 30,6 очка, совершал 11,7 подбора и отдавал 4,2 передачи. В матчах плей-офф у него была следующая статистика: 23,6 очка, 10,7 подбора и 2,1 передачи.

В конце мая Джоэл перенёс операцию на большом пальце правой руки. Кроме того, Эмбииду также была проведена процедура восстановления указательного пальца левой руки.