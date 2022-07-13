Драгич — о переговорах с «Далласом»: не готов уйти на пенсию и выполнять роль чирлидера

Ветеран сборной Словении Горан Драгич рассказал о переговорах с «Даллас Маверикс».

«Я вёл переговоры с «Далласом», они сделали предложение, услышав которое, я сразу решил отказаться.



Они хотели, чтобы я сыграл одну игру, а затем просидел на лавочке пять или шесть. Я знаю, что могу легко играть 20 минут каждую игру. Я не готов уйти на пенсию и сидеть на скамейке запасных в роли чирлидера», — приводит слова Драгича Fadeaway World.

В минувшем сезоне 36-летний словенец выступал за «Бруклин», набирая в среднем 7,3 очка, 4,8 передачи и 3,2 подбора за игру. Защитник перешёл в клуб в феврале и провёл за «Нетс» всего 16 игр.



За плечами Драгича 15 сезонов и 948 матчей в НБА в составе «Финикс Санз», «Хьюстон Рокетс», «Майами Хит», «Торонто Рэпторз» и «Бруклин Нетс». В 2014 году словенец был признан самым прогрессирующим игроком НБА.