Драгич — о переговорах с «Далласом»: не готов уйти на пенсию и выполнять роль чирлидера

Ветеран сборной Словении Горан Драгич рассказал о переговорах с «Даллас Маверикс».
«Я вёл переговоры с «Далласом», они сделали предложение, услышав которое, я сразу решил отказаться.
Они хотели, чтобы я сыграл одну игру, а затем просидел на лавочке пять или шесть. Я знаю, что могу легко играть 20 минут каждую игру. Я не готов уйти на пенсию и сидеть на скамейке запасных в роли чирлидера», — приводит слова Драгича Fadeaway World.
В минувшем сезоне 36-летний словенец выступал за «Бруклин», набирая в среднем 7,3 очка, 4,8 передачи и 3,2 подбора за игру. Защитник перешёл в клуб в феврале и провёл за «Нетс» всего 16 игр.
За плечами Драгича 15 сезонов и 948 матчей в НБА в составе «Финикс Санз», «Хьюстон Рокетс», «Майами Хит», «Торонто Рэпторз» и «Бруклин Нетс». В 2014 году словенец был признан самым прогрессирующим игроком НБА.
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