Сильвер: администрация президента делает всё возможное, чтобы вернуть Грайнер

Комиссионер НБА Адам Сильвер дал комментарий по поводу двукратной олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер, которая задержана в России.

«Я признаю, что администрация президента делает всё возможное на данный момент.



Есть несколько серьёзных сложных геополитических вопросов. И я уверен, что, хотя больше внимания уделяется Бриттни, есть и другие семьи, которые, безусловно, переживают за своих близких, которые против их воли удерживаются в России. Администрации Байдена приходится решать очень сложные вопросы», — приводит слова Сильвера ESPN.

Напомним, Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево, обнаружив в её багаже наркотические вещества. Её обвиняют в контрабанде гашишного масла.



7 июля Грайнер признала свою вину. Она заявила, что у неё не было умысла провозить наркотики через границу. 14 июля пройдёт очередное заседание суда по её делу.