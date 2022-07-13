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Макгрэди назвал действующих игроков НБА, которые похожи на него

Макгрэди назвал действующих игроков НБА, которые похожи на него
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Знаменитый баскетболист Трэйси Макгрэди считает, что действующие баскетболисты НБА Пол Джордж и Кевин Дюрант похожи на него по стилю игры.

«Пол Джордж и Кей Ди – всегда говорю об этих двух парнях. Имея такой рост, они способны бросать и атаковать с ведения. Эти двое всегда приходят на ум, когда меня просят назвать похожих на меня игроков», — приводит слова Макгрэди Fadeaway World.

Макгрэди – девятый номер драфта 1997 года. Защитник начинал свою карьеру в составе «Торонто Рэпторс». Лучшие годы в карьере он провёл в составе «Хьюстон Рокетс» и «Орландо Мэджик». На закате выступлений он успел поиграть за «Нью-Йорк Никс», «Детройт Пистонс» и «Атланту Хоукс». Невзирая на яркую карьеру, Макгрэди так и не сумел стать чемпионом НБА.

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