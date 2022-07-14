Сын игравшего за УНИКС Самаки Уокера подписал контракт с «Портлендом»

«Портленд Трэйл Блэйзер» на официальном сайте объявил о подписании стандартного контракта новичка с форвардом Джабари Уокером. Согласно стандартной политике клуба, финансовые условия сделки не разглашаются.
19-летний Уокер, сын экс-чемпиона НБА с «Лейкерс» и центрового казанского УНИКС Самаки Уокера, был выбран «Портлендом» под 57 -м номером на драфте НБА 2022 года. Он принял участие в трёх играх «Блэйзерс» в Летней лиге НБА, набирая в среднем 13,0 очков, выполняя 8,3 подбора и 1,0 передачу за 19,6 минут.
Два предыдущих года Уокер провёл в «Колорадо», набирая в среднем 11,5 очков при 7,2 подборах и 0,9 передачах в 59 матчах (33 выхода в старте). В сезоне-2021/22 на его счету 17 дабл-даблов.
Напомним, ранее в июле контракт с «Портлендом» продлил разыгрывающий Дэмьен Лиллард, который заработает $ 122 млн за два года. Также клуб подписал атакующего защитника Гэри Пэйтона II, который пребывал в статусе свободного агента – за три года в «Блэйзерс» он получит $ 28 млн.
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