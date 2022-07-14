«Денвер» продлил контракт с Колдуэлл-Поупом на 2 года
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«Денвер Наггетс» договорился с защитником Кентавиусом Колдуэлл-Попом о продлении контракта на два года, как сообщает ESPN.
Колдуэлл-Поп пополнил состав «Денвера» только в текущее межсезонье в результате обмена с «Вашингтон Уизардс». Продление контракта вступит в силу с сезона-2023/24, в нём также будет прописана опция игрока.
В сезоне-2022/23 Колдуэлл-Поп получит $ 14 млн. С очередным продлением контракта 29-летний защитник получит $ 30 млн за два сезона.
В минувшем сезоне Кентавиус принял участие в 77 матчах, в которых набирал 13,2 очка, совершал 3,4 подбора и отдавал 1,9 результативные передачи в среднем.
«Денвер Наггетс» по итогам прошедшего сезона выбыл уже в первом раунде плей-офф, проиграв «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 1-4.
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