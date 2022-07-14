Экс-игрок «Бруклина»: играть с Дюрантом и Ирвингом тяжело, так как речь шла не о команде
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Словенский разыгрывающий Горан Драгич рассказал о совместной игре за «Бруклин Нетс» вместе с Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом.
«Каково играть с Дюрантом и Ирвингом? На самом деле это было довольно тяжело, потому что речь там шла не о команде, а о личных интересах», — приводит слова Драгича Siol.
Горан Драгич присоединился к «Бруклин Нетс» в феврале этого года. До конца сезона 36-летний баскетболист успел принять участие в 16 матчах. В среднем за игру Драгич набирал 7,3 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 4,8 передачи.
«Бруклин» вылетел в первом раунде плей-офф НБА, проиграв «Бостон Селтикс» со счётом 0-4.
Горан Драгич покинул «Бруклин» в межсезонье и подписал однолетний контракт с «Чикаго», по которому заработает $ 2,9 млн.
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