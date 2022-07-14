Источник: Карри хочет увеличить шансы на пятый титул и несколько раз связывался с Дюрантом

Инсайдер Рик Бьюкер рассказал, что лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри хотел бы возвращения Кевина Дюранта в команду в текущее межсезонье.



«Мой источник в лиге сообщил, что Карри уже несколько раз связывался с Кевином Дюрантом. Стеф хочет увеличить шансы на завоевание пятого титула, что поможет ему обойти Леброна Джеймса», — приводит слова инсайдера Fansided.



Напомним, Дюрант дважды становился чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз», но в 2019 году покинул команду, перейдя в «Бруклин Нетс». В это межсезонье Кевин запросил обмен в другой клуб.



Сообщалось, что «Голден Стэйт» рассмотрит возможность возвращения форварда в команду. Сам Дюрант хотел бы перейти в «Майами» или «Финикс».