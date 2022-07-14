Марко Списсу покинул УНИКС

Итальянский разыгрывающий Марко Списсу покидает УНИКС. Об этом казанский баскетбольный клуб сообщил на своём официальном сайте.



Списсу в августе 2021 года подписал контракт с УНИКСом. По ходу минувшего сезона 27-летний игрок принял участие в 19 матчах Единой лиги ВТБ, в которых набирал в среднем 6,6 очка, совершал 1,3 подбора и отдавал 2,3 результативной передачи.



В 25 играх Евролиги средняя статистика Марко составила 5,1 очка, 1,6 подбора и 2,6 передачи при 14 минутах на площадке.



Стоит отметить, что в марте игрок покинул Россию.



УНИКС пожелал Марко Списсу удачи в дальнейшей карьере и поблагодарил за вклад в успехи минувшего сезона. Напомним, казанский клуб стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ.

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