Марко Списсу покинул УНИКС
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Итальянский разыгрывающий Марко Списсу покидает УНИКС. Об этом казанский баскетбольный клуб сообщил на своём официальном сайте.
Списсу в августе 2021 года подписал контракт с УНИКСом. По ходу минувшего сезона 27-летний игрок принял участие в 19 матчах Единой лиги ВТБ, в которых набирал в среднем 6,6 очка, совершал 1,3 подбора и отдавал 2,3 результативной передачи.
В 25 играх Евролиги средняя статистика Марко составила 5,1 очка, 1,6 подбора и 2,6 передачи при 14 минутах на площадке.
Стоит отметить, что в марте игрок покинул Россию.
УНИКС пожелал Марко Списсу удачи в дальнейшей карьере и поблагодарил за вклад в успехи минувшего сезона. Напомним, казанский клуб стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ.
Новость по темеИсточник: Марко Списсу покинет УНИКС
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