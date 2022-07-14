Уиндхорст: переход Митчелла в «Никс» неизбежен
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Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст сообщает, что защитник «Юты» Донован Митчелл с высокой долей вероятности перейдёт в «Нью-Йорк Никс» в текущее межсезонье.
«У «Никс» восемь пиков первого раунда, и они хотят получить звезду вроде Митчелла. В лиге считается, что этот переход неизбежен. Вопрос в стоимости. Донован интересует и другие клубы, так что не всё однозначно.
«Джаз» могут оставить Митчелла себе или как минимум сделать вид, что собираются его оставить. Однако в ближайшее время пойдёт много слухов о Доноване и переходе в «Никс». Многие полагают, что «Юта» просто пытается выбить более выгодное предложение», — цитирует Уиндхорста ESPN.
Ранее сообщалось также, что Донованом Митчеллом интересуется «Бруклин Нетс».
Новость по темеДонован Митчелл может оказаться в «Бруклин Нетс»
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