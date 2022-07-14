Капитан УГМК поддержала американку Грайнер, задержанную за контрабанду наркотиков

Капитан екатеринбургского женского баскетбольного клуба УГМК Елена Белякова высказалась о судебном процессе над её одноклубницей Бриттни Грайнер.
«Бриттни была всегда очень хорошей сокомандницей, поэтому наша роль здесь, прежде всего, поддержать её и быть рядом в такие моменты. Мы очень скучаем по ней, скучаем по её энергетике. Была рада её увидеть, надеюсь, что процесс будет закончен скоро и в хорошем русле», — приводит слова Беляковой «РИА Новости Спорт».
Напомним, Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево, обнаружив в её багаже наркотические вещества, — она обвиняется в контрабанде гашишного масла. На втором заседании, состоявшемся 7 июля, спортсменка признала себя виновной.
31-летняя баскетболистка является одной из самых титулованных женщин в спорте. В составе сборной США она становилась победительницей Олимпийских игр 2016 и 2020 годов, а в составе команды «Финикс Меркури» – победительницей чемпионата Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) в 2014 году.
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