«Самара» подпишет бывшего центрового УНИКСа и ЦСКА

31-летний центровой Иван Лазарев подпишет контракт с «Самарой», сообщает телеграм-канал «Свободный агент».



Напомним, ранее Лазарев покинул состав казанского УНИКСа.



Лазарев возобновил карьеру в начале марта 2022 года, присоединившись к МБА и сыграв несколько матчей в Суперлиге. После этого он перебрался в УНИКС, в составе которого провёл шесть матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем три очка и совершая 2,5 подбора.



Всего в послужном списке Лазарева такие команды, как «Зенит», «Рязань», ЦСКА, «Парма» и «Руна». В составе ЦСКА Иван становился победителем Евролиги и дважды выигрывал Единую лигу ВТБ.



Последние полтора года Лазарев брал паузу в спортивной карьере, играя в любительских клубах Москвы и занимаясь комментаторской деятельностью в сфере киберспорта. Последним местом работы Лазарева до возобновления профессиональной карьеры был российский киберспортивный клуб Virtus.pro, где он выполнял роль спортивного директора.



Ранее стало известно, что «Самара» в следующем сезоне выступит в Единой лиге ВТБ. Помимо «Самары», в новом сезоне в лиге будет ещё один новичок — московский МБА.

Новость по теме «Самара» объявила о переходе Умрихина