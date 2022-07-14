«Самара» подпишет бывшего центрового УНИКСа и ЦСКА

31-летний центровой Иван Лазарев подпишет контракт с «Самарой», сообщает телеграм-канал «Свободный агент».
Напомним, ранее Лазарев покинул состав казанского УНИКСа.
Лазарев возобновил карьеру в начале марта 2022 года, присоединившись к МБА и сыграв несколько матчей в Суперлиге. После этого он перебрался в УНИКС, в составе которого провёл шесть матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем три очка и совершая 2,5 подбора.
Всего в послужном списке Лазарева такие команды, как «Зенит», «Рязань», ЦСКА, «Парма» и «Руна». В составе ЦСКА Иван становился победителем Евролиги и дважды выигрывал Единую лигу ВТБ.
Последние полтора года Лазарев брал паузу в спортивной карьере, играя в любительских клубах Москвы и занимаясь комментаторской деятельностью в сфере киберспорта. Последним местом работы Лазарева до возобновления профессиональной карьеры был российский киберспортивный клуб Virtus.pro, где он выполнял роль спортивного директора.
Ранее стало известно, что «Самара» в следующем сезоне выступит в Единой лиге ВТБ. Помимо «Самары», в новом сезоне в лиге будет ещё один новичок — московский МБА.
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