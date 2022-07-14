Марюс Григонис перешёл из ЦСКА в «Панатинаикос»
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Атакующий защитник ЦСКА Марюс Григонис продолжит карьеру в греческом «Панатинаикосе», сообщает пресс-служба московского клуба. ЦСКА получит компенсацию за расторжение контракта с игроком, действовавшего до лета 2024 года.
Григонис стал игроком ЦСКА летом 2021 года, но в связи с ситуацией на Украине покинул команду и не вернулся. В Единой лиге ВТБ нынешнего сезона он принял участие в семи матчах, в которых в среднем набирал 12,4 очка, совершал 0,7 подбора и отдавал 2,3 передачи. В 16 матчах Евролиги за ЦСКА литовец набирал в среднем 8,5 очка, 1,4 подбора и 1,9 передачи.
ЦСКА по итогам прошедшего сезона дошёл до финала Единой лиги ВТБ, где уступил «Зениту» — 3-4. При этом армейцы вели по ходу серии со счётом 3-1.
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