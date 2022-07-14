Эйтон согласился на максимальный контракт с «Индианой»

Центровой Деандре Эйтон согласился подписать контракт с «Индианой Пэйсерс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях. Как заявляет источник, Эйтон дал согласие на подписание четырёхлетнего максимального контракта на $ 133 млн. Деандре является ограниченно свободным агентом, так что у «Финикс Санз» есть 48 часов на то, чтобы повторить предложение.
Ранее агент Эйтона Билл Даффи сообщал, что будущее его клиента в «Финиксе» находится под вопросом.
Эйтон в этом сезоне набирал в среднем 17,3 очка, совершал 10,0 подбора, отдавал 1,5 передачи и выполнял 0,7 блокшота за игру.
«Финикс Санз» выиграл регулярный чемпионат с показателем 64-18, что стало рекордом клуба, однако уступил «Даллас Маверикс» во втором раунде плей-офф со счётом 3-4.
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