Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве экс-владельца «Спартака» Шабтая Калмановича

Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве экс-владельца «Спартака» Шабтая Калмановича
Комментарии

Главное следственное управление по городу Москве сообщило об обвинительном вердикте присяжных по делу об убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича, сообщает пресс-служба ведомства.

Убийство известного бизнесмена и спортивного мецената было совершено 2 ноября 2009 года в Москве. По версии следствия, Батыр Тумгоев рассказал сообщникам (Багаудину Костоеву и Али Белхороеву) о маршруте передвижения бизнесмена. После этого обвиняемые начали следить за ним. 2 ноября 2009 года преступники догнали «Мерседес» Калмановича и обстреляли его.

Бизнесмен погиб на месте от многочисленных ранений. Его водитель выжил, хоть и получил многочисленные ранения. Троих обвиняемых задержали в 2019 году.

Присяжные признали собранные доказательства достаточными для вынесения обвинительного вердикта в отношении Багаудина Костоева, Али Белхороева и Батыра Тумгоева.

На основании этого вердикта судом будет постановлен приговор.

Калманович был генменеджером женской сборной России по баскетболу и владельцем женского «Спартака».

Новость по теме
Завершено расследование дела об убийстве экс-владельца «Спартака» Шабтая Калмановича
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022