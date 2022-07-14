Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве экс-владельца «Спартака» Шабтая Калмановича

Главное следственное управление по городу Москве сообщило об обвинительном вердикте присяжных по делу об убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича, сообщает пресс-служба ведомства.
Убийство известного бизнесмена и спортивного мецената было совершено 2 ноября 2009 года в Москве. По версии следствия, Батыр Тумгоев рассказал сообщникам (Багаудину Костоеву и Али Белхороеву) о маршруте передвижения бизнесмена. После этого обвиняемые начали следить за ним. 2 ноября 2009 года преступники догнали «Мерседес» Калмановича и обстреляли его.
Бизнесмен погиб на месте от многочисленных ранений. Его водитель выжил, хоть и получил многочисленные ранения. Троих обвиняемых задержали в 2019 году.
Присяжные признали собранные доказательства достаточными для вынесения обвинительного вердикта в отношении Багаудина Костоева, Али Белхороева и Батыра Тумгоева.
На основании этого вердикта судом будет постановлен приговор.
Калманович был генменеджером женской сборной России по баскетболу и владельцем женского «Спартака».
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