В МИД РФ заявили, что преждевременно обсуждать варианты возвращения Грайнер домой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что до завершения судебных процедур по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер рано говорить о потенциальных вариантах её возвращения в США.



«В отношении Бриттни Грайнер продолжается судебное разбирательство, до завершения которого вообще преждевременно обсуждать какие-либо варианты её возвращения домой. Как будто бы они [США] этого не знают и не понимают.



Когда идёт реальная работа, она не сопровождается шумихой в СМИ, а это именно классическая информационная кампания. Сожалеем, что США идут этой дорогой вместо непубличного профессионального диалога. Американская общественность, которая так заинтересована в судьбе своих граждан, должна понимать: чем больше у микрофонов в Вашингтоне возникает людей, которые хотят на эту тему высказаться, тем, значит, меньше они ведут реальной продуктивной работы», — приводит слова Захаровой «РИА Новости».



Напомним, Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево, обнаружив в её багаже наркотические вещества, — она обвиняется в контрабанде гашишного масла. На втором заседании, состоявшемся 7 июля, спортсменка признала себя виновной.



31-летняя баскетболистка является одной из самых титулованных женщин в спорте. В составе сборной США она становилась победительницей Олимпийских игр 2016 и 2020 годов, а в составе команды «Финикс Меркури» – победительницей чемпионата Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) в 2014 году.