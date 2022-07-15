«Финикс» повторил контракт «Индианы» на $ 133 млн по Эйтону. Игрок останется в «Санз»

23-летний багамский центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон продолжит выступления в составе нынешней команды. Об этом информирует журналист ESPN Эдриан Войнаровски в «Твиттере».

Как отмечает источник, «Финикс» повторил предложение «Индианы Пэйсерс» по максимальному контракту на четыре года на $ 133 млн для Эйтона, который являлся ограниченно свободным агентом. При этом, в течение всего следующего сезона будет действовать пункт о запрете на обмен без согласия самого игрока.

Эйтон в прошедшем сезоне набирал в среднем 17,3 очка, совершал 10,0 подбора, отдавал 1,5 передачи и выполнял 0,7 блокшота за игру.

«Финикс Санз» выиграл регулярный чемпионат с показателем 64-18, что стало рекордом клуба, однако уступил «Даллас Маверикс» во втором раунде плей-офф со счётом 3-4.

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