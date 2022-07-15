Остин Риверс и «Миннесота» договорились о контракте

Разыгрывающий защитник Остин Риверс договорился о контракте с «Миннесотой Тимбервулвз», сообщает ESPN.



По информации издания, клуб и 29-летний баскетболист подписали соглашение сроком на один сезон.



Прошлый сезон он начинал в составе «Нью-Йорк Никс». Позже, в результате трёхсторонней сделки между «Никс», «Филадельфией Сиксерс» и «Оклахома-Сити Тандер» он оказался в стане последних, но был отчислен из состава. После подписал контракт с «Денвер Наггетс».



За «Денвер» в этом сезоне он принял участие в 67 играх, в которых в среднем он набирал 6 очков за матч. Также у него в среднем 1,7 подбора и 1,3 передачи за матч.



В прошлом Риверс также защищал цвета «Нью-Орлеан Пеликанс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Вашингтон Уизардс» и «Хьюстон Рокетс».

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