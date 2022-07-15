Брэдли Бил отказался от перехода в «Голден Стэйт» перед началом прошлого сезона

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал, что перед стартом минувшего сезона «Голден Стэйт Уорриорз» всерьёз интересовался Брэдли Билом. Лидер «Вашингтон Уизардс» отклонил предложение, приняв решение остаться в своём клубе.



«Голден Стэйт» по итогам сезона завоевал свой седьмой чемпионский титул в клубной истории. Также для «Уорриорз» это четвёртая победа за последние восемь лет.



«Вашингтон Уизардс» занял 12-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и не сумел пробиться в плей-офф.



В текущее межсезонье Брэдли Бил подписал новый контракт на пять лет с «Вашингтоном», в течение которого защитник получит $ 251 млн. Кроме того, у Брэдли будет возможность заблокировать обмен.

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