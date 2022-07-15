Инсайдер: «Юта» просит за Донована Митчелла всё, кроме статуи Свободы

Инсайдер The Athletic Тони Джонс рассказал о переговорах между «Ютой Джаз» и «Нью-Йорк Никс» по поводу обмена звёздного защитника Донована Митчелла.



«У клубов были достаточно содержательные переговоры, они постоянно на связи. Ещё несколько дней назад казалось, что сделка близка к завершению, но в итоге «Никс» были вынуждены отступить. Всё дело в том, что «Юта» просит за Митчелла всё, кроме статуи Свободы.



Мои источники сообщают, что «Джаз» хотят получить как минимум шесть драфт-пиков первого раунда из восьми, которые есть у «Никс», и практически всех их вменяемых молодых игроков. Речь об Оби Топпине, Иммануэле Куикли, Квентине Гримсе и Майлзе Макбрайде», — цитирует инсайдера ESPN.



В Доноване Митчелле, помимо «Никс», заинтересованы также «Бруклин» и «Майами».

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