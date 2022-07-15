У Бриттни Грайнер было разрешение на медицинский каннабис

В суде прошло очередное заседание по делу американский баскетболистки Бриттни Грайнер.



15 июля в ходе заседания защита Грайнер представила в суде данные медицинского обследования баскетболистки, согласно которому врач выдал спортсменке разрешение от имени Минздрава штата Аризона на использования медицинского каннабиса, сообщает «РИА Новости Спорт».



Сообщается, что Бриттни Грайнер жаловалась на хронические боли, из-за чего и проходила обследование. Также баскетболистка сдавала анализы в рамках проверки на допинг, и никаких запрещённых веществ в организме выявлено не было.



Напомним, Бриттни Грайнер была задержана в феврале в аэропорту за попытку провезти наркотические вещества. В жидкости для курения, которая была найдена у Грайнер, содержалось гашишное масло.



Следующее заседание по делу американской баскетболистки пройдёт 26 июля.

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