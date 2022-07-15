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Экс-игрок ЦСКА Майк Джеймс определился с новым контрактом

Экс-игрок ЦСКА Майк Джеймс определился с новым контрактом
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Экс-игрок московского ЦСКА, американский разыгрывающий Майк Джеймс подписал новое соглашение с «Монако». Об этом информирует пресс-служба монегасков.

Новый контракт заключён на два сезона.

Джеймс провёл в ЦСКА два неполных сезона, приняв участие в 87 матчах. В них американец в среднем набирал 18,8 очка и отдавал 4,7 передачи. Сезон-2020/2021 Майк завершал в составе клуба НБА «Бруклин Нетс», после чего перешёл в «Монако».

В минувшем сезоне Евролиги американец в среднем набирал 16,4 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 5,7 передачи. Баскетболисты «Монако» в четвертьфинале соревнований уступили «Олимпиакосу».

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Ранее стало известно, что атакующий защитник Марюс Григонис продолжит карьеру в греческом «Панатинаикосе».

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