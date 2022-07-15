«Панатинаикос» подпишет экс-игрока «Кливленда»

Греческий «Панатинаикос» близок к подписанию контракта с американским форвардом Дерриком Уильямсом. Об этом в своих социальных сетях сообщает инсайдер Джордж Заккас.



Деррик Уильямс в 2011 году был выбран вторым номером на драфте НБА, после чего провёл в лиге семь сезонов, выступая за такие команды, как «Миннесота Тимбервулвз», «Сакраменто Кингз», «Нью-Йорк Никс», «Майами Хит», «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».



В минувшем сезоне Уильямс выступал за израильский «Маккаби Плейтика». В чемпионате Израиля у форварда 24 игры, в которых он набирал 11 очков, совершал 3,9 подбора и отдавал 1,2 передачи.



В Евролиге на счету Деррика 31 игра. В них он набирал 9,4 очка и 3,1 подбора в среднем.

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