«Панатинаикос» подпишет экс-игрока «Кливленда»
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Греческий «Панатинаикос» близок к подписанию контракта с американским форвардом Дерриком Уильямсом. Об этом в своих социальных сетях сообщает инсайдер Джордж Заккас.
Деррик Уильямс в 2011 году был выбран вторым номером на драфте НБА, после чего провёл в лиге семь сезонов, выступая за такие команды, как «Миннесота Тимбервулвз», «Сакраменто Кингз», «Нью-Йорк Никс», «Майами Хит», «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».
В минувшем сезоне Уильямс выступал за израильский «Маккаби Плейтика». В чемпионате Израиля у форварда 24 игры, в которых он набирал 11 очков, совершал 3,9 подбора и отдавал 1,2 передачи.
В Евролиге на счету Деррика 31 игра. В них он набирал 9,4 очка и 3,1 подбора в среднем.
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