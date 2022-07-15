Харден: работаю над тем, чтобы вернуться на элитный уровень

Звёздный защитник «Филадельфии» Джеймс Харден рассказал о своей подготовке к новому сезону.



«Мне повезло, что по ходу карьеры я обошёлся без серьёзных травм, не было операций. Однако в последние два сезона были проблемы с подколенными сухожилиями, и это непросто. Так что текущее межсезонье я использую максимально и работаю над тем, чтобы вернуться на элитный уровень. Знаю, что могу, и сделаю это.



Это мой главный приоритет. Баскетбол движет всем. Мои партнёры, всё, что происходит со мной за пределами площадки — всё это благодаря баскетболу», — приводит слова Хардена Haute Time.



Ранее сообщалось, что Джеймс Харден договорился с «Филадельфией» о новом контракте на два сезона с понижением зарплаты.

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