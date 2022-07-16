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Комментатор UFC — о задержании Грайнер в России: явная форма политического заключения

Комментатор UFC — о задержании Грайнер в России: явная форма политического заключения
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Звёздный комментатор бойцовской лиги UFC и стендап-комик Джо Роган высказался по поводу находящейся под арестом в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Чёрт, это ужасно. Это всё ни к чему. Это как будто самая явная форма политического заключения. В этом смысле я не очень политический человек. Я бы хотел, чтобы они решили эту проблему, но думаю, что это лишь часть более крупной проблемы», — приводит слова Рогана Marca.

Напомним, Бриттни Грайнер была задержана в феврале в аэропорту за попытку провезти наркотические вещества. В жидкости для курения, которая была найдена у Грайнер, содержалось гашишное масло.

Следующее заседание по делу американской баскетболистки пройдёт 26 июля.

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