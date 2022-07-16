Райкович: надеюсь дождаться возвращения в Евролигу с ЦСКА
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Главный тренер московского ЦСКА Эмиль Райкович выразил надежду, что в скором времени примет участие в Евролиге с армейской командой.
«Были ли сомнения? Нет. Я знал ситуацию, когда соглашался, но ЦСКА есть ЦСКА. Надеюсь оставаться здесь достаточно долго, чтобы дождаться возвращения в Евролигу. Правда ли, что договорился с ЦСКА за 15 минут? Это преувеличение, конечно, но переговоры действительно не были долгими», — рассказал Райкович в интервью «Матч ТВ».
Эмиль Райкович подписал контракт с ЦСКА на два года. В минувшем сезоне македонский специалист руководил «Автодором» из Саратова, но покинул клуб в марте 2022 года. Также Райкович работал с «Астаной» и в сезоне-2018/2019 выводил команду из Нур-Султана в плей-офф Единой лиги ВТБ.
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