Уэстбрук разорвал сотрудничество с агентом, который хотел, чтобы игрок остался в «Лейкерс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук принял решение прекратить сотрудничество с Тэдом Фуше, который представлял интересы игрока на протяжении 14 лет.



Сам Фуше, объясняя причины расставания, отметил, что у них с Уэстбруком нет единодушия в том, должен ли Расселл оставаться в «Лейкерс».



«В ситуации, когда возможен четвёртый обмен Расселла за последние четыре года, рынок диктует «Лейкерс», что они вместе с игроком должны отдать дополнительные активы. И даже в таком случае Уэстбрук может оказаться перед необходимостью покинуть и новую команду. Это снижает его ценность. Лучший вариант — остаться в «Лейкерс». Уэстбрук войдёт в Зал славы, он проявит себя снова.



Однако у нас есть непримиримые разногласия относительно наилучшего варианта продолжения его карьеры, поэтому отныне мы не работаем вместе», — цитирует агента ESPN.

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