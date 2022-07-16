Уэстбрук разорвал сотрудничество с агентом, который хотел, чтобы игрок остался в «Лейкерс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук принял решение прекратить сотрудничество с Тэдом Фуше, который представлял интересы игрока на протяжении 14 лет.
Сам Фуше, объясняя причины расставания, отметил, что у них с Уэстбруком нет единодушия в том, должен ли Расселл оставаться в «Лейкерс».
«В ситуации, когда возможен четвёртый обмен Расселла за последние четыре года, рынок диктует «Лейкерс», что они вместе с игроком должны отдать дополнительные активы. И даже в таком случае Уэстбрук может оказаться перед необходимостью покинуть и новую команду. Это снижает его ценность. Лучший вариант — остаться в «Лейкерс». Уэстбрук войдёт в Зал славы, он проявит себя снова.
Однако у нас есть непримиримые разногласия относительно наилучшего варианта продолжения его карьеры, поэтому отныне мы не работаем вместе», — цитирует агента ESPN.
- 16 июля 2022
-
09:59
-
09:34
-
08:49
-
00:51
-
00:00
- 15 июля 2022
-
22:53
-
21:46
-
20:53
-
19:54
-
18:41
-
17:59
-
16:11
-
15:31
-
14:23
-
14:10
-
13:31
-
12:24
-
11:48
-
11:03
-
10:36
-
10:24
-
09:24
-
06:26
-
04:51
-
00:51
- 14 июля 2022
-
23:57
-
22:12
-
21:51
-
20:17
-
19:57
-
18:57
-
17:07
-
16:46
-
15:52
-
14:27