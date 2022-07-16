«Сан-Антонио» продлит контракт с Келдоном Джонсоном — $ 80 млн за четыре года
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«Сан-Антонио Спёрс» достиг договорённости с форвардом Келдоном Джонсоном о подписании нового соглашения.
Как сообщает в своих социальных сетях инсайдер Шэмс Чарания, Келдон подпишет четырёхлетний контракт, согласно которому заработает $ 80 млн. Новое соглашение должно вступить в силу только по окончании следующего сезона. До этого зарплата Джонсона составит $ 3,8 млн за год.
Келдон Джонсон на студенческом уровне выступал за «Кентукки Уайлдкэтс». В 2019 году он выдвинул свою кандидатуру на драфт и был выбран «Сан-Антонио» под 29-м номером. Келдон подписал контракт новичка на четыре года.
В минувшем сезоне Джонсон набирал в среднем 17 очков, совершал 6,1 подбора и отдавал 2,1 результативной передачи. У форварда 39,4% попаданий из-за дуги.
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