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Рапино обратилась к Байдену с вопросом о задержанной в России Грайнер

Рапино обратилась к Байдену с вопросом о задержанной в России Грайнер
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Футболистка «ОЛ Рейн» и сборной США Меган Рапино обратилась к президенту страны Джо Байдену с вопросом о баскетболистке Бриттни Грайнер.

«Делаем ли мы всё необходимое и используем ли все возможные средства, чтобы вернуть Бриттни Грайнер домой?» — написала Рапино в одной из своих социальных сетей, отметив в публикации Джо Байдена.

Напомним, в феврале этого года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. В её багаже были обнаружены наркотические вещества. В частности, в жидкости для курения оказалось гашишное масло. Грайнер обвиняется в контрабанде наркотиков.

7 июля спортсменка признала свою вину. 26 июля пройдёт очередное судебное заседание по делу Грайнер.

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