Леброн Джеймс сыграет в матче полулюбительской лиги

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс планирует сыграть в полулюбительской летней Drew League. Об этом в своих социальных сетях сообщил инсайдер Крис Хэйнс.



Drew League проводится с 1973 года, её игры традиционно проводятся в Лос-Анджелесе. Леброн Джеймс уже выступал в этой лиге в 2011 году, когда в НБА был локаут. Впервые за 11 лет форвард вновь примет участие в турнире.



В своё время в матчах Drew League играли такие баскетболисты, как Коби Брайант, Пол Пирс, Крис Пол, Айзея Томас и другие звёзды.



Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступает Леброн, в минувшем сезоне не сумел пробиться в плей-офф НБА. «Озёрники» заняли 11-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

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