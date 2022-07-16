«Чёртовы расисты». Леброн высказался о фанатах «Бостона»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, где ему сложнее всего играть.
«Это однозначно Бостон. Потому что они чёртовы расисты. Они могут сказать всё что угодно, и у них это в порядке вещей. Я уже пережил это на своей шкуре. С этим я сталкиваюсь на протяжении всей жизни. Не возражаю. Если я слышу, что кто-то неподалёку от меня позволяет себе оскорбления, то быстро вычисляю его на трибуне и помечаю для себя. Потом переключаюсь снова на игру. Кроме того, в Бостоне запросто могут что-нибудь бросить с трибун. Однажды в меня прилетело пиво», — рассказал Леброн в эфире шоу The Shop.
Леброн Джеймс 25 раз играл против «Бостон Селтикс» и выигрывал 11 раз. В плей-офф НБА минувшего сезона болельщики «Селтикс» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Дрэймонда Грина.
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