«Чёртовы расисты». Леброн высказался о фанатах «Бостона»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, где ему сложнее всего играть.



«Это однозначно Бостон. Потому что они чёртовы расисты. Они могут сказать всё что угодно, и у них это в порядке вещей. Я уже пережил это на своей шкуре. С этим я сталкиваюсь на протяжении всей жизни. Не возражаю. Если я слышу, что кто-то неподалёку от меня позволяет себе оскорбления, то быстро вычисляю его на трибуне и помечаю для себя. Потом переключаюсь снова на игру. Кроме того, в Бостоне запросто могут что-нибудь бросить с трибун. Однажды в меня прилетело пиво», — рассказал Леброн в эфире шоу The Shop.



Леброн Джеймс 25 раз играл против «Бостон Селтикс» и выигрывал 11 раз. В плей-офф НБА минувшего сезона болельщики «Селтикс» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Дрэймонда Грина.

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