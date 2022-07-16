Уильям Мосли покинул УНИКС

Казанский баскетбольный клуб УНИКС на своём официальном сайте сообщил, что американский центровой Уильям Мосли покидает команду.
Мосли начал свою европейскую карьеру в Италии, в клубе «Фортитудо», но главных успехов добился в «Партизане», с которым выигрывал Суперкубок Адриатической лиги и Кубок Сербии. Сезон-2021/2022 Мосли начал в черногорском «Морнаре».
32-летний баскетболист присоединился к УНИКСу в апреле 2022 года и до конца сезона успел принять участие в 10 играх Единой лиги ВТБ. В этих матчах Мосли набирал в среднем 7,6 очка, совершал 4,6 подбора, 0,9 перехвата, 0,6 блокшота и отдавал 2,4 результативной передачи. Уильям проводил на площадке в среднем около 24 минут.
УНИКС по итогам минувшего сезона стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ.
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