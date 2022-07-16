Лойд объяснил, почему вернулся в «Зенит» в минувшем сезоне, после того как покинул команду

Американский атакующий защитник Джордан Лойд, подписавший соглашение с «Монако», поделился мыслями об отстранении «Зенита», где он выступал в прошлом сезоне, от Евролиги. Лойд был одним из пяти легионеров, которые вернулись в «Зенит» по ходу минувшего сезона, после того как покинули команду на фоне обострения политической ситуации.
«Санкции в Евролиге? В прошлом году у нас была очень хорошая команда. У «Зенита» был потенциал попасть в топ-4. Было очень сложно, хотя я всё прекрасно понимаю. Конечно, грустно чисто с баскетбольной точки зрения, потому что у нас были амбициозные цели.
Возвращение в Россию, чтобы закончить сезон, было трудным шагом для меня и моей семьи, учитывая обстоятельства. Но целью было выиграть чемпионат. В финальной серии мы проигрывали ЦСКА со счетом 1-3, а наш клуб никогда не побеждал в турнире. Но мы смогли опровергнуть все прогнозы. Мы заслужили этот титул», — приводит слова Лойда пресс-служба «Монако».
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
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