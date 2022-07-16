УНИКС подписал американца Винса Хантера
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Казанский баскетбольный клуб УНИКС на своём официальном сайте сообщил о подписании контракта с американским форвардом Винсом Хантером.
Соглашение с 27-летним баскетболистом подписано по схеме «1+1».
У Хантера есть опыт выступлений в НБА, Евролиге и Единой лиге ВТБ. В сезоне-2016/2017 Винс выступал в составе саратовского «Автодора».
Минувший сезон Хантер провёл в парижском клубе «Метрополитан 92», с которым по итогам сезона добрался до 1/4 финала Еврокубка и занял третье место в чемпионате Франции.
В 34 играх чемпионата Хантер набирал 12,8 очка, совершал 6,6 подбора и отдавал 1,9 результативной передачи, проводя на площадке чуть более 26 минут.
В Еврокубке у американца 12,6 очка, 7,3 подбора и 2,0 передачи за 28 минут в среднем.
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