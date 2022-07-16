Журналист Джейсон Уитлок: Леброн — марионетка Китая и Nike, ему нет дела до американцев

Американский спортивный журналист Джейсон Уитлок раскритиковал 37-летнего форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за слова о Бриттни Грайнер.



Напомним, Леброн Джеймс заявил, что на месте Грайнер подумал бы о том, хочет ли она вообще возвращаться в США.



«Поверьте, я на самом деле не всегда так относился к Леброну. Но он заслужил такое отношение. Год за годом, заявление жертвы за заявлением жертвы, глупые заявления одно за другим. Если вы думаете, что Леброн — Мохаммед Али и борец за свободу, то глубоко заблуждаетесь. Он — марионетка Китая и Nike. Джеймс — глобалист, которому нет дела до американских граждан.



Да, у него есть школа в Акроне, в которую он вложил порядка $ 2 млн, но это не более чем пиар», — написал Уитлок в социальных сетях.