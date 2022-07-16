В УНИКСе прокомментировали подписание контракта с американцем Хантером

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал подписание контракта с американцем Винсом Хантером.



«Хантер – прыгучий и атлетичный «большой», который одинаково эффективен как на позиции тяжелого форварда, так и центрового. Он агрессивно действует под щитами, обладает высокой скоростью и отличной координацией.



Хорошее чувство мяча и грамотный выбор позиции на площадке помогают Винсу часто перехватывать мячи и совершать много блок-шотов», — приводит слова Перасовича официальный сайт казанского клуба.



Минувший сезон Хантер провёл в парижском клубе «Метрополитан 92», с которым по итогам сезона добрался до 1/4 финала Еврокубка и занял третье место в чемпионате Франции.



В 34 играх чемпионата Хантер набирал 12,8 очка, совершал 6,6 подбора и отдавал 1,9 результативной передачи, проводя на площадке чуть более 26 минут.



В Еврокубке у американца 12,6 очка, 7,3 подбора и 2,0 передачи за 28 минут в среднем.

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