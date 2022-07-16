Чарльз Баркли: если ты гей или трансгендер, то знай, что я люблю тебя

Член Зала славы НБА, известный телевизионный эксперт Чарльз Баркли высказался в защиту сексуальных меньшинств.



«Если ты гей или трансгендер, то знай, что я люблю тебя. Если кто-то будет на тебя гнать, то передай ему мои слова: «Да пошёл ты!» — заявил Баркли во время публичного мероприятия.



В 1996 году в рамках юбилея НБА Баркли был включён в число 50 лучших игроков за всю историю ассоциации. В 2006 году был включён в Зал славы баскетбола.



После завершения карьеры игрока Баркли стал спортивным комментатором и аналитиком игр НБА американского канала TNT. Кроме того, Баркли издал несколько книг и проявляет интерес к публичной политике — в октябре 2008 года он заявил о том, что будет баллотироваться на пост губернатора от штата Алабама в 2014 году, однако затем изменил мнение и прекратил избирательную кампанию в 2010-м.

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