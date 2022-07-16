Ирвинг сыграет в матче полулюбительской лиги в один день с Леброном

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг и форвард «Чикаго Буллз» Демар Дерозан планируют сыграть в полулюбительской летней Drew League, сообщает ESPN. Ранее стало известно, что в Drew League сыграет лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Матчи Ирвинга и Леброна состоятся в один день.



Drew League проводится с 1973 года, её игры традиционно проводятся в Лос-Анджелесе. Леброн Джеймс уже выступал в этой лиге в 2011 году, когда в НБА был локаут.



В своё время в матчах Drew League играли такие баскетболисты, как Коби Брайант, Пол Пирс, Крис Пол, Айзея Томас и другие звёзды.



В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Ирвинг принял участие в 29 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 27,4 очка при 5,8 ассиста и 4,4 подбора. Его контракт с «Бруклином» истекает по завершении следующего сезона. Ранее сообщалось, что в случае перехода Ирвинга в «Лос-Анджелес» в «Нетс» может перейти игрок «озёрников» Расселл Уэстбрук.

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