Переговоры об обмене Уэстбрука на Ирвинга зашли в тупик

Обмен разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука на лидера «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга не состоится в ближайшее время, сообщает инсайдер Дэйв Макменамин в своих социальных сетях. По информации источника, переговоры о сделке зашли в тупик и не сдвинулись с начальных позиций, озвученных клубами.
«Бруклин» хочет получить компенсацию за Ирвинга, в то время как «Лейкерс» не намерены включать в сделку драфт-пики.
Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Ирвинг принял участие в 29 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 27,4 очка при 5,8 ассиста и 4,4 подбора. Его контракт с «Бруклином» истекает по завершении следующего сезона. Ранее сообщалось, что в случае перехода Ирвинга в «Лос-Анджелес» в «Нетс» может перейти игрок «озёрников» Расселл Уэстбрук.
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