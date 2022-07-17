Владелец «Уорриорз»: к сожалению для команд лиги, не вижу, чтобы Карри становился хуже

Владелец «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб поделился мнением о лидере команды Стефене Карри.



«К сожалению для остальных команд в лиге, я не вижу, чтобы он становился в чём-то хуже», — приводит слова Лэйкоба Fadeaway World.



Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Уорриорз» завоевали седьмой чемпионский титул в истории, обыграв в финальной серии «Бостон Селтикс» со счётом 4-2. Карри впервые в карьере был признан самым ценным игроком финальной серии. Все 11 журналистов отдали свой голос за Карри. В шестом матче серии, который оказался победным для баскетболистов «Голден Стэйт», Стефен стал самым результативным игроком в составе своей команды, набрав 34 очка, семь подборов и семь передач.