Леброн Джеймс: я на сто процентов здоров

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что он чувствует себя более чем уверенно в плане физических кондиций. Об этом он рассказал во время матча полулюбительской лиги Drew League.



«Я на сто процентов здоров», — приводит слова Джеймса ESPN US.



Матч с участием Леброна в Drew League состоялся вчера, 16 июля. Джеймс в этой встрече показал впечатляющую статистику, набрав 42 очка, сделав 16 подборов и совершив четыре перехвата. Особо запомнилась концовка встречи, когда звёздный форвард «Лос-Анджелеса» получил право на штрафные броски за 4,5 секунды до окончания основного времени матча. Счёт тогда был 103:102 в пользу команды Джеймса. Первый бросок Леброн реализовал, а при втором допустил промах, тем самым предоставив соперникам шанс, которым они не воспользовались, промахнувшись.

Главные враги Леброна Джеймса в НБА: