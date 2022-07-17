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Леброн Джеймс: я на сто процентов здоров

Леброн Джеймс: я на сто процентов здоров
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что он чувствует себя более чем уверенно в плане физических кондиций. Об этом он рассказал во время матча полулюбительской лиги Drew League.

«Я на сто процентов здоров», — приводит слова Джеймса ESPN US.

Матч с участием Леброна в Drew League состоялся вчера, 16 июля. Джеймс в этой встрече показал впечатляющую статистику, набрав 42 очка, сделав 16 подборов и совершив четыре перехвата. Особо запомнилась концовка встречи, когда звёздный форвард «Лос-Анджелеса» получил право на штрафные броски за 4,5 секунды до окончания основного времени матча. Счёт тогда был 103:102 в пользу команды Джеймса. Первый бросок Леброн реализовал, а при втором допустил промах, тем самым предоставив соперникам шанс, которым они не воспользовались, промахнувшись.

Главные враги Леброна Джеймса в НБА:

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